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23 января, 17:07

На Урале пожаловались на мужчину, который подглядывает за детьми

Полиция Североуральска проверит сообщения о мужчине, подглядывающем за детьми

Жители Североуральска Свердловской области пожаловались на мужчину, который периодически подглядывает за женщинами и детьми. По словам горожан, при виде свидетелей он сразу же скрывается.

"Мы замечали, как он не раз следил за детьми в окнах первых этажей. Каждый вечер заглядывает в окна. Недавно обнаружили, что он смотрел за четырьмя маленькими девочками. Если его замечают, то он убегает", рассказал Ura.ru Геннадий Левашкин.

Есть сообщения и о фактах преследования им случайных женщин. По словам Нины Лященко, незнакомец привязался к ней в супермаркете.

"Вечером в магазине "Светофор" заметила, как за мной наблюдал мужчина, делая вид, что говорит по телефону. Выходя из магазина, я прибавила шаг, побежала, а он за мной. Наконец-то, повстречав людей, он скрылся. Со слезами на глазах я попросила проводить меня до центральной улицы, где было много людей. После этого меня встретил мой сын", поделилась она.

В свою очередь в полиции Североуральска сообщили, что проверят сообщения о подозрительном незнакомце. "Факт зарегистрирован", — указали там.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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