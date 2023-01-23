На Урале пожаловались на мужчину, который подглядывает за детьми

Жители Североуральска Свердловской области пожаловались на мужчину, который периодически подглядывает за женщинами и детьми. По словам горожан, при виде свидетелей он сразу же скрывается.

"Мы замечали, как он не раз следил за детьми в окнах первых этажей. Каждый вечер заглядывает в окна. Недавно обнаружили, что он смотрел за четырьмя маленькими девочками. Если его замечают, то он убегает", — рассказал Ura.ru Геннадий Левашкин.

Есть сообщения и о фактах преследования им случайных женщин. По словам Нины Лященко, незнакомец привязался к ней в супермаркете.

"Вечером в магазине "Светофор" заметила, как за мной наблюдал мужчина, делая вид, что говорит по телефону. Выходя из магазина, я прибавила шаг, побежала, а он за мной. Наконец-то, повстречав людей, он скрылся. Со слезами на глазах я попросила проводить меня до центральной улицы, где было много людей. После этого меня встретил мой сын", — поделилась она.

В свою очередь в полиции Североуральска сообщили, что проверят сообщения о подозрительном незнакомце. "Факт зарегистрирован", — указали там.