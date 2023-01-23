Россиянка засудила пожарную часть за упавший на неё снег
Жительница Кургана получит 50 тысяч рублей от МЧС из-за упавшего на неё снега
В Кургане женщине присудили 50 тысяч рублей от регионального ГУ МЧС после того, как на неё упал снег с крыши пожарной части. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Курганский областной суд.
"Взыскать с Главного управления МЧС России по Курганской области компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей <…> в связи с причинением телесных повреждений", — указано в тексте. Также пострадавшей возместят судебные и почтовые расходы.
ЧП произошло в феврале 2022 года на улице Куйбышева. На проходившую женщину сошёл снег с крыши пожарной части, горожанке пришлось пройти длительное лечение из-за полученных травм. В МЧС пытались доказать, что своевременно чистят кровлю здания, а характер увечий у женщины незначительный. Однако суд встал на сторону пострадавшей.
Ранее сообщалось, что в Москве ледяная глыба рухнула на припаркованный российский автомобиль премиум-класса "Аурус". В результате машина, которая стояла у обочины без номеров, получила серьёзные повреждения.
ura.news / Сергей Русанов