Россиянка засудила пожарную часть за упавший на неё снег

В Кургане женщине присудили 50 тысяч рублей от регионального ГУ МЧС после того, как на неё упал снег с крыши пожарной части. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Курганский областной суд.

"Взыскать с Главного управления МЧС России по Курганской области компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей <…> в связи с причинением телесных повреждений", — указано в тексте. Также пострадавшей возместят судебные и почтовые расходы.

ЧП произошло в феврале 2022 года на улице Куйбышева. На проходившую женщину сошёл снег с крыши пожарной части, горожанке пришлось пройти длительное лечение из-за полученных травм. В МЧС пытались доказать, что своевременно чистят кровлю здания, а характер увечий у женщины незначительный. Однако суд встал на сторону пострадавшей.