Команда Зеленского дала громкое обещание после разгромного расследования о Минобороны

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что на Украине этой весной начнут активно сажать в тюрьму коррупционных чиновников. По его словам, это произойдёт после назначения нового главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры", — пообещал украинский нардеп в своём телеграм-канале.

По словам депутата, после начала СВО украинских чиновников призывали сосредоточить внимание на помощи людям, снижении уровня бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. Однако дошло не до всех, заметил Арахамия. Отговорка "не ко времени" больше не работает, подчеркнул он и выразил возмущение тем, что некоторые граждане окончательно потеряли рассудок и "мародёрствуют без страха и угрызений совести". Он уточнил, что имеет в виду, в частности, последние закупки генераторов и скандал с распилом денег в Минобороны.