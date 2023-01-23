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23 января, 16:58
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Команда Зеленского дала громкое обещание после разгромного расследования о Минобороны

Глава фракции "Слуга народа" в Раде пообещал весной начать сажать в тюрьму коррупционеров

<p>Владимир Зеленский и депутаты партии "Слуга народа". Фото © Телеканал "1+1" / <a href="https://1plus1.video/ru/svetskaya-zhizn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Світське життя"</a></p>

Владимир Зеленский и депутаты партии "Слуга народа". Фото © Телеканал "1+1" / "Світське життя"

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что на Украине этой весной начнут активно сажать в тюрьму коррупционных чиновников. По его словам, это произойдёт после назначения нового главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры", — пообещал украинский нардеп в своём телеграм-канале.

По словам депутата, после начала СВО украинских чиновников призывали сосредоточить внимание на помощи людям, снижении уровня бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. Однако дошло не до всех, заметил Арахамия. Отговорка "не ко времени" больше не работает, подчеркнул он и выразил возмущение тем, что некоторые граждане окончательно потеряли рассудок и "мародёрствуют без страха и угрызений совести". Он уточнил, что имеет в виду, в частности, последние закупки генераторов и скандал с распилом денег в Минобороны.

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Андрей Бражников

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