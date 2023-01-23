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23 января, 17:19

Пожилым посоветовали налегать на 4 продукта, и тому есть важная причина

Эндокринолог Лазуренко посоветовала пожилым добавить в рацион фейхоа, индейку и хурму

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Лучшие продукты для людей в возрасте — это индейка, печень трески, хурма и фейхоа. Ряд аминокислот, которые в них содержатся, участвует в образовании серотонина — гормона хорошего настроения. Об этом рассказала в беседе с "Москвой 24" врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Например, в индейке содержится много триптофана, а в печени трески — витамина D. Последний является мощным катализатором всех необходимых для организма реакций, пояснила врач. Также эксперт советует добавить в рацион хурму и фейхоа — эти продукты богаты йодом, без которого организм не способен вырабатывать эндорфины.

"Это основные продукты, которые дают нам возможность чувствовать хорошие, положительные эмоции и возможность вырабатывать гормоны наслаждения, удовольствия и радости", заключила эндокринолог.

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Ранее диетолог Мансурова перечислила продукты, которые снижают стресс. Многие из них помогут избавиться от раздражительности, бессонницы, нервного напряжения и поспособствуют повышению работоспособности.

Ирина Фальке
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