Актёр Михаил Ефремов попросил выпустить его из колонии раньше срока
Актёр Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы
Актёр Михаил Ефремов. Фото © Getty Images / Sefa Karacan
Артист Михаил Ефремов, который отбывает срок в колонии за смертельное ДТП, просит заменить наказание на принудительные работы. Это следует из материалов, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области.
"Ефремов Михаил Олегович <…> о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами", — сказано в документе.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель последнего, 57-летний Сергей Захаров, через несколько часов скончался в больнице. Осенью того же года суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до 7,5 года.