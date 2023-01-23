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23 января, 17:15
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Актёр Михаил Ефремов попросил выпустить его из колонии раньше срока

Актёр Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы

<p>Актёр Михаил Ефремов. Фото © Getty Images / Sefa Karacan</p>

Актёр Михаил Ефремов. Фото © Getty Images / Sefa Karacan

Артист Михаил Ефремов, который отбывает срок в колонии за смертельное ДТП, просит заменить наказание на принудительные работы. Это следует из материалов, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области.

"Ефремов Михаил Олегович <…> о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами", — сказано в документе.

Ефремов умудрился накопить долги во время отбывания срока в тюрьме

Ефремов умудрился накопить долги во время отбывания срока в тюрьме

Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель последнего, 57-летний Сергей Захаров, через несколько часов скончался в больнице. Осенью того же года суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до 7,5 года.

Андрей Бражников

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