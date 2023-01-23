Ряд европейских клубов заинтересовался в переходе игрока "Краснодара" Сперцяна

Европейские футбольные клубы активно интересуются полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном. В частности, в подписании игрока заинтересована итальянская "Фиорентина".

Как сообщает портал Sport24 со ссылкой на слова источника, итальянская команда хотела заполучить Сперцяна ещё летом 2022 года, но тогда игрок отказался от перехода. Между "Краснодаром" и футболистом есть договорённость, что зимой тот не покинет команду и останется минимум до лета.

"Сперцян обещал "Краснодару" отыграть сезон 2022/2023, поэтому во Флоренции хотят повторить попытку подписать Сперцяна этим летом", — сказал источник.

Кроме того, 22-летним полузащитником интересуются голландский ПСВ, римский "Лацио" и испанский "Вильярреал". Сперцян является воспитанником "Краснодара", он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне спортсмен принял участие в 21 матче, забив десять мячей и отдав шесть результативных передач.