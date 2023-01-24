Овечкин вернулся к тренировкам в "Вашингтоне" после микротравмы

Российский нападающий Александр Овечкин вернулся к тренировкам в составе команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" после микротравмы. Об этом сообщает журналист Саманта Пелл на странице в "Твиттере".

Капитан столичного клуба пропускал встречу регулярного чемпионата против "Вегас Голден Найтс" (2:6), которая состоялась 22 января, из-за повреждения нижней части тела. Это был первый случай, когда Овечкин не сыграл в текущем сезоне. Следующий матч "Вашингтон" проведёт 25 января с "Колорадо Эвеланш".