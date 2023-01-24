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23 января, 22:55

Овечкин вернулся к тренировкам в "Вашингтоне" после микротравмы

Российский нападающий Александр Овечкин вернулся к тренировкам в составе команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" после микротравмы. Об этом сообщает журналист Саманта Пелл на странице в "Твиттере".

Капитан столичного клуба пропускал встречу регулярного чемпионата против "Вегас Голден Найтс" (2:6), которая состоялась 22 января, из-за повреждения нижней части тела. Это был первый случай, когда Овечкин не сыграл в текущем сезоне. Следующий матч "Вашингтон" проведёт 25 января с "Колорадо Эвеланш".

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В нынешнем сезоне на счету 37-летнего россиянина 30 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 48 матчах. Всего же на счету Овечкина 810 голов за всю карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от лидирующего в списке лучших снайперов лиги Уэйна Гретцки до 84 шайб.

Обложка ©

NHL.com

Иван Косицын

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