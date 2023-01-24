Четыре человека погибли в ДТП со скорой в Новосибирской области

В результате столкновения автомобиля скорой помощи и легковушки Mitsubishi в Коченёвском районе Новосибирской области погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по региону.

Авария произошла на автодороге "Северный обход", когда медицинский УАЗ наехал на ограждения, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой и загорелся. В результате аварии погибли пассажиры, ехавшие в скорой, водитель легковушки и его пассажир. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.