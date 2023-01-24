Арестович рассказал о "национальной катастрофе" для всех украинцев

Текст гимна Украины содержит в себе "национальную катастрофу" для всех жителей страны и не имеет какого-либо конструктива. Такое мнение выразил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире своего ютуб-канала.

"Там есть очень любопытные строчки. Звучат они так: "Души и тела свои положим за свободу". Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия?" — отметил Арестович.

По его словам, подобная формулировка означает, что жители страны должны воевать за неё до собственной гибели, а заложенная в этих строчках идея является убийственной для украинцев. Всё это, как считает Арестович, является "национальной катастрофой".