Германии необходимо не менее трёх лет для создания инфраструктуры, способной заместить поставки трубопроводного газа из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчёты Минэкономики ФРГ.

Необходимую для импорта 56 миллиардов кубометров топлива инфраструктуру — примерный объём поставок из РФ в 2021 году — страна создаст только в 2026 году. К 2030 году эти мощности должны достигнуть 76,5 миллиарда кубометров, что составляет примерно 80% от общего объёма потребления в ФРГ в 2021 году.

"Правда в том, что в ближайшие три-четыре года в мире не хватит мощностей по производству СПГ, чтобы удовлетворить растущий спрос", — пояснил в беседе с агентством депутат от Левой партии Кристиан Лейе.

Парламентарий добавил, что по негласной стратегии Берлин будет продолжать платить сумасшедшие деньги, а другие страны, менее богатые, останутся с пустыми руками.