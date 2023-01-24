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24 января, 04:46
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МИД РФ: Бразилия попросила Россию перенести её председательство в БРИКС на 2025 год

Руководство Бразилии в 2019 году обратилось к РФ с просьбой перенести её председательство в БРИКС с 2024-го на 2025-й, Москва положительно отреагировала на данное предложение, сообщили в МИД России.

"В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очерёдность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить "Группу двадцати" в 2024 году", — заявили во внешнеполитическом ведомстве, передаёт РИА "Новости".

Названа страна с наибольшими шансами вступить в БРИКС уже в 2023 году

Названа страна с наибольшими шансами вступить в БРИКС уже в 2023 году

Бразильские власти предложили России взять на себя эти функции в 2024 году. Договорённость получила поддержку остальных участников "Большой пятёрки" и была закреплена путём обмена дипломатическими нотами.

Как сообщал Лайф, посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что президента РФ Владимира Путина ждут на саммите БРИКС, который пройдёт в августе. По его словам, на мероприятие, которое станет первым очным саммитом после начала пандемии, будут приглашены президенты всех стран–участниц (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Более 10 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС

Более 10 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС

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infobrics.org

Иван Косицын

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