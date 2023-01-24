МИД РФ: Бразилия попросила Россию перенести её председательство в БРИКС на 2025 год

Руководство Бразилии в 2019 году обратилось к РФ с просьбой перенести её председательство в БРИКС с 2024-го на 2025-й, Москва положительно отреагировала на данное предложение, сообщили в МИД России.

"В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очерёдность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить "Группу двадцати" в 2024 году", — заявили во внешнеполитическом ведомстве, передаёт РИА "Новости".

Бразильские власти предложили России взять на себя эти функции в 2024 году. Договорённость получила поддержку остальных участников "Большой пятёрки" и была закреплена путём обмена дипломатическими нотами.