Статья китайских геологов о замедлении вращения ядра Земли вызвала переполох на Западе

Опубликованная статья вызвала ожесточённые споры о влиянии ядра планеты на происходящие процессы. The Washington Post указала, что результаты исследования заставляют задуматься о влиянии ядра на продолжительность дня и колебания магнитного поля Земли. А The New York Times считает содержимое статьи подготовкой "к разрушающему мир блокбастеру", но призывает читателей не беспокоиться.