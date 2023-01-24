Статья китайских геологов о замедлении вращения ядра Земли вызвала переполох на Западе

Исследование китайских учёных И Яна и Сяодун Суна о замедлении вращения земного ядра, опубликованное в журнале Nature Geosience, вызвало бурный отклик в западной прессе.

Геологи проанализировали сейсмические волны и пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли почти прекратило своё вращение в последнее десятилетие и, возможно, прямо сейчас начинает вращаться в другую сторону.

"Мы анализируем повторяющиеся сейсмические волны с начала 1990-х годов и показываем, что все траектории, которые ранее демонстрировали значительные временные изменения, за последнее десятилетие претерпевают незначительные изменения. Эта модель носит глобальный характер и предполагает, что вращение внутри ядра недавно приостановилось", — отмечается в статье.

Опубликованная статья вызвала ожесточённые споры о влиянии ядра планеты на происходящие процессы. The Washington Post указала, что результаты исследования заставляют задуматься о влиянии ядра на продолжительность дня и колебания магнитного поля Земли. А The New York Times считает содержимое статьи подготовкой "к разрушающему мир блокбастеру", но призывает читателей не беспокоиться.