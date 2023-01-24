Производитель "леопардов" назвал количество танков, которые может получить Киев

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может передать Украине в общей сложности 139 танков Leopard. Об этом представитель компании рассказал в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. Ремонт этих машин займёт почти год. Поставка возможна в конце 2023-го – начале 2024 года. Есть ещё 29 Leopard 2A4... которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года", — отметил он.

Также представитель Rheinmetall добавил, что концерн мог бы отправить Киеву ещё 88 танков Leopard 1, но не указал, в какие сроки это может произойти.