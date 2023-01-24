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24 января, 03:12
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Производитель "леопардов" назвал количество танков, которые может получить Киев

RND: Немецкий концерн Rheinmetall может поставить Украине 139 танков Leopard

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может передать Украине в общей сложности 139 танков Leopard. Об этом представитель компании рассказал в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. Ремонт этих машин займёт почти год. Поставка возможна в конце 2023-го – начале 2024 года. Есть ещё 29 Leopard 2A4... которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года", — отметил он.

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Также представитель Rheinmetall добавил, что концерн мог бы отправить Киеву ещё 88 танков Leopard 1, но не указал, в какие сроки это может произойти.

А ранее американский Госдеп призвал ждать от Германии известий по поставкам танков Leopard Украине. Как указал на брифинге пресс-секретарь Нед Прайс, такой вывод можно сделать, если судить по заголовкам поступающих новостей.

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ТАСС / EPA / VLADIMIR PRYCEK

Иван Косицын

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