Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро лидирует по количеству номинаций на "Золотую малину"
Кадр из фильма "Блондинка". Обложка © Kinopoisk.ru
Лидером по количеству номинаций на самую нежеланную в мировом кинематографе премию — "Золотая малина" — стал фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро. Полный список претендентов в девяти категориях опубликован на сайте премии.
Биографическая драма режиссёра Эндрю Доминика получила сразу восемь номинаций, в том числе в основной категории — "Худший фильм", а также в категориях "Худший сценарий", "Худший ремейк" и других. При этом сам Доминик претендует на звание "Худший режиссёр". По словам организаторов премии, зрителям "Блондинка" понравилась даже меньше, чем критикам. Они считают, что авторы фильма продолжают посмертно эксплуатировать образ Мэрилин Монро.
В номинации "Худший фильм" также представлены следующие картины: "Пиноккио", "Доброго траура", "Русалка и дочь короля" и "Морбиус". Лауреатов 43-й "Золотой малины" назовут 11 марта, за день до вручения премии "Оскар".
Ранее Лайф писал, что картина "Пиноккио Гильермо дель Торо" стала обладательницей престижной премии "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм. Режиссёром ленты выступил сам Гильермо дель Торо.