Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро лидирует по количеству номинаций на "Золотую малину"

Лидером по количеству номинаций на самую нежеланную в мировом кинематографе премию — "Золотая малина" — стал фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро. Полный список претендентов в девяти категориях опубликован на сайте премии.

Биографическая драма режиссёра Эндрю Доминика получила сразу восемь номинаций, в том числе в основной категории — "Худший фильм", а также в категориях "Худший сценарий", "Худший ремейк" и других. При этом сам Доминик претендует на звание "Худший режиссёр". По словам организаторов премии, зрителям "Блондинка" понравилась даже меньше, чем критикам. Они считают, что авторы фильма продолжают посмертно эксплуатировать образ Мэрилин Монро.