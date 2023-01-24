Новогодние праздники россияне решили провести дома, а в гости пошли перед Рождеством

Новогодние праздники россияне решили провести дома, чаще всего они ходили в гости в декабре и вернулись к активной жизни только 6 января. К такому выводу пришли аналитики компании "Дом.ру", изучив статистику по количеству открывания дверей с умного мобильного приложения до и после выходных. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Так, с 1 по 8 декабря пользователи по всей России принимали гостей в среднем 170 тысяч раз в день. Резкий рост начался 29 декабря, когда двери были открыты 359 тысяч раз. "Гостевой пик" пришёлся на 31 декабря — 401 тысяча. В среднем в последнюю неделю 2022-го (24–31 декабря) в гости ходили на 30% чаще, чем обычно, — 233 тысячи раз. А вот 1 января это число снизилось до 272 тысяч и к средним декабрьским показателям вернулось только к 6 января.

Самыми гостеприимными городами, где с 1 по 8 января чаще всего открывали дверь посетителям через мобильное приложение, стали Санкт-Петербург (27 727 открываний в день), Саратов (21 051) и Самара (13 928).