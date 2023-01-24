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24 января, 01:32

Актёра Станислава Садальского доставили в больницу в Москве с кровотечением

<p>Актёр Станислав Садальский в больнице. Обложка © Instagram (признан экстремистским и запрещён в РФ) / stas.sadalskiy</p>

Актёр Станислав Садальский в больнице. Обложка © Instagram (признан экстремистским и запрещён в РФ) / stas.sadalskiy

Известный российский актёр Станислав Садальский доставлен в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом сам артист написал в соцсетях.

"Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксалерто 20 мг, лимоны, имбирь… Пока кровотечение не остановили", — рассказал заслуженный артист РСФСР.

Садальский добавил, что 25 января должен был лететь в Мурманск. Артист также попросил поклонников пожелать ему удачи.

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