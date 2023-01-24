Актёра Станислава Садальского доставили в больницу в Москве с кровотечением
Актёр Станислав Садальский в больнице. Обложка © Instagram (признан экстремистским и запрещён в РФ) / stas.sadalskiy
Известный российский актёр Станислав Садальский доставлен в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом сам артист написал в соцсетях.
"Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксалерто 20 мг, лимоны, имбирь… Пока кровотечение не остановили", — рассказал заслуженный артист РСФСР.
Садальский добавил, что 25 января должен был лететь в Мурманск. Артист также попросил поклонников пожелать ему удачи.
Ранее Лайф писал, что народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве. Сообщалось, что актёр сильно подвернул ногу.