Актёра Станислава Садальского доставили в больницу в Москве с кровотечением

Известный российский актёр Станислав Садальский доставлен в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом сам артист написал в соцсетях.

"Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксалерто 20 мг, лимоны, имбирь… Пока кровотечение не остановили", — рассказал заслуженный артист РСФСР.

Садальский добавил, что 25 января должен был лететь в Мурманск. Артист также попросил поклонников пожелать ему удачи.