Европейский союз, выдавая Украине новые кредиты, ведёт страну к долговому кризису и экономической катастрофе. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Эоин Дреа в колонке для Politico.

Лидеры стран публично говорят о кредитах для Незалежной в размере 18 миллиардов евро в 2023 году как об инструменте для "поддержания макрофинансовой стабильности страны". Однако на фоне затянувшегося конфликта давление на экономику страны усиливается, поэтому сейчас разорённой Украине нужны не кредиты, а долговая сделка.

"Реальный шанс Киева на восстановление состоит в том, что сделка должна включать значительную реструктуризацию долга и перевод десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов", — пишет автор.

Экономическая катастрофа же случится, когда Киев будет вынужден запустить печатный станок для финансирования ежедневных коммунальных услуг. В частности, по долгу, удерживаемому международными инвесторами, Украина отложила выплаты на сумму до 20 миллиардов евро до 2024 года, но это не спасёт от дефицита бюджета в размере примерно 40 миллиардов евро только в 2023 году, указал Дреа.

Автор публикации также напомнил, что госдолг страны на конец ноября 2022 года уже превысил 107,46 миллиарда долларов США, а его соотношение к ВВП составило 83,1 процента.