Зеленский ввёл санкции против 22 представителей РПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против 22 представителей Русской православной церкви (РПЦ). Текст документа опубликован на сайте главы государства.
В список вошли глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе и другие.
Санкции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через Украину и другие ограничения. Эти меры в отношении шести человек введены на 30 лет, а в отношении остальных — на пять лет.
Ранее Зеленский подписал указ, приостанавливающий гражданство тринадцати священников канонической Украинской православной церкви. В частности, в список попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в госизмене.
t.me / V_Zelenskiy_official