Зеленский ввёл санкции против 22 представителей РПЦ

В список вошли глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе и другие.

Санкции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через Украину и другие ограничения. Эти меры в отношении шести человек введены на 30 лет, а в отношении остальных — на пять лет.