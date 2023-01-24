В Думе предложили бронировать дату и время для пересечения границы РФ на машине

Глава Комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев разработал поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", требующие резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.