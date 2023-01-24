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Опубликовано 24 января 2023, 03:23

В Думе предложили бронировать дату и время для пересечения границы РФ на машине

Глава Комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев разработал поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", требующие резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

"Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ", — говорится в тексте документа.

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Депутат предлагает оборудовать пункты контроля средствами принудительной остановки транспорта. Изменения, в случае их принятия, предлагается внедрить с 1 марта 2023 года.

Ранее Лайф писал, что власти Мексики ведут переговоры с коллегами из России по организации безвизового режима. Когда будет восстановлено авиасообщение между Мексикой и РФ, пока не известно, но в Мехико надеются в будущем расширить лётную программу.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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