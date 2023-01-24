Властям США дали совет, куда нужно отправить танки Abrams вместо Украины
WSJ: США следует отправить танки Abrams на Тайвань, а не на Украину
Властям Соединённых Штатов следует отправить танки Abrams на Тайвань, а не на Украину. Обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Самет считает неправильным передавать данную военную технику Киеву.
"Украина — это пример провала сдерживания, а Тайвань гораздо важнее для нашей безопасности и благополучия. Все танки, которые мы можем выделить, должны отправиться в Тайбэй", — написал автор статьи.
Как утверждает Самет, геополитический центр тяжести и большая часть американских интересов сосредоточены сейчас в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам обозревателя, в Республиканской партии обеспокоены тем, что Вашингтон делает недостаточно для борьбы с Китаем. В конце статьи автор делает вывод, что поставка американских танков Abrams Украине станет ошибкой.
Ранее Лайф писал, что в США не увидели необходимости в отправке Украине танков Abrams. Германия тоже отказалась передавать Киеву свои танки Leopard, что вызвало жаркие споры в Бундестаге. Тем не менее ВСУ готовятся принимать натовские танки — они даже формируют новые воинские подразделения. А американский конгрессмен Майкл Маккол считает, что передача Украине хотя бы одного танка Abrams даст начало поставкам Leopard.