Властям США дали совет, куда нужно отправить танки Abrams вместо Украины

Властям Соединённых Штатов следует отправить танки Abrams на Тайвань, а не на Украину. Обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Самет считает неправильным передавать данную военную технику Киеву.

"Украина — это пример провала сдерживания, а Тайвань гораздо важнее для нашей безопасности и благополучия. Все танки, которые мы можем выделить, должны отправиться в Тайбэй", — написал автор статьи.