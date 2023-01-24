Названо состояние при ОРВИ, требующее обращения к врачу

При первых признаках ОРВИ в поликлинику можно не ехать, чтобы не разносить вирус, однако долгая высокая температура, одышка и падающая сатурация являются веским поводом обратиться за помощью. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Заболел — оставайся дома. Заболевший человек — разносчик заразы. Когда он идёт в поликлинику, он едет не на лимузине, как правило, он едет в общественном транспорте и заражает других людей", — объяснил Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

Телеведущий призвал россиян обращаться к медикам только в том случае, если проявляются обезвоживание и одышка, долго держится высокая температура и падает сатурация. Как отметил Мясников, посещение врача при появлении этих симптомов поможет вовремя выявить, например, пневмонию.