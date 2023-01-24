Герасимов: План развития Вооружённых сил РФ призван защитить суверенитет страны
Утверждённый план развития Вооружённых сил России позволит обеспечить гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для её поступательного социально-экономического развития", — рассказал он в интервью АиФ.
Как указал Герасимов, скорректированный план строительства и развития ВС РФ, параметры которого одобрены Верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии Минобороны, предполагает создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трёх мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии.
Лайф уже приводил другое заявление начальника Генштаба ВС РФ. По словам Герасимова, такого уровня и интенсивности военных действий, как во время СВО на Украине, современная Россия ещё не знала. Сейчас РФ и её войскам, добавил он, противостоит практически весь коллективный Запад.
ТАСС / Андрей Рубцов