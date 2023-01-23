Герасимов заявил, что ВС России на Украине противостоит почти весь Запад

В ходе спецоперации на Украине российским войскам противостоит практически весь Запад, заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия ещё не знала. Нашей стране и её Вооружённым силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", — сказал генерал в интервью изданию "Аргументы и факты".