Герасимов заявил, что ВС России на Украине противостоит почти весь Запад
Глава Генштаба Герасимов: Современная Россия не знала такой интенсивности военных действий
В ходе спецоперации на Украине российским войскам противостоит практически весь Запад, заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия ещё не знала. Нашей стране и её Вооружённым силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", — сказал генерал в интервью изданию "Аргументы и факты".
Для стабилизации ситуации, защиты новых территорий и проведения наступательных действий в России провели частичную мобилизацию, добавил Герасимов, отметив, что подобных мероприятий не было со времён Великой Отечественной войны. Сейчас, уточнил генерал, Генштаб принимает необходимые меры для достижения поставленных президентом целей спецоперации.
Ранее Лайф сообщал, что Валерий Герасимов был назначен командующим Объединённой группировкой войск, а его заместителями стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это изменение расширением масштаба задач.
t.me / Минобороны России