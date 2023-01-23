ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 января 2023, 20:36
4626

Герасимов заявил, что ВС России на Украине противостоит почти весь Запад

Глава Генштаба Герасимов: Современная Россия не знала такой интенсивности военных действий

В ходе спецоперации на Украине российским войскам противостоит практически весь Запад, заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия ещё не знала. Нашей стране и её Вооружённым силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", — сказал генерал в интервью изданию "Аргументы и факты".

Для стабилизации ситуации, защиты новых территорий и проведения наступательных действий в России провели частичную мобилизацию, добавил Герасимов, отметив, что подобных мероприятий не было со времён Великой Отечественной войны. Сейчас, уточнил генерал, Генштаб принимает необходимые меры для достижения поставленных президентом целей спецоперации.

Медведев призвал объединиться для достижения целей СВО и жизни миллионов россиян
Медведев призвал объединиться для достижения целей СВО и жизни миллионов россиян

Ранее Лайф сообщал, что Валерий Герасимов был назначен командующим Объединённой группировкой войск, а его заместителями стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это изменение расширением масштаба задач.

BannerImage

t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Валерий Герасимов
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar