Пентагон признал большие потери ВСУ
В Пентагоне признали большие потери украинских войск
Высокопоставленный сотрудник Пентагона заявил о больших потерях украинской армии из-за напряжённых боёв с российскими силами. Раскрывать цифры он отказался из соображений оперативной безопасности.
"Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряжённые. Но из соображений оперативной безопасности я не могу быть более конкретен", — сказал он журналистам и добавил, что в настоящее время Вашингтону вместе с союзниками как никогда нельзя ослаблять помощь Украине в оборонной сфере.
А ранее глава Пентагона Ллойд Остин на базе Рамштайн безрезультатно пытался убедить ФРГ согласиться на поставки танков Leopard ВСУ.
Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency