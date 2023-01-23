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23 января, 17:51

"Бои очень напряжённые": Пентагон признал большие потери ВСУ

В Пентагоне признали большие потери украинских войск

Высокопоставленный сотрудник Пентагона заявил о больших потерях украинской армии из-за напряжённых боёв с российскими силами. Раскрывать цифры он отказался из соображений оперативной безопасности.

"Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряжённые. Но из соображений оперативной безопасности я не могу быть более конкретен", — сказал он журналистам и добавил, что в настоящее время Вашингтону вместе с союзниками как никогда нельзя ослаблять помощь Украине в оборонной сфере.

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А ранее глава Пентагона Ллойд Остин на базе Рамштайн безрезультатно пытался убедить ФРГ согласиться на поставки танков Leopard ВСУ.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Андрей Бражников

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