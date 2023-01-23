"Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряжённые. Но из соображений оперативной безопасности я не могу быть более конкретен", — сказал он журналистам и добавил, что в настоящее время Вашингтону вместе с союзниками как никогда нельзя ослаблять помощь Украине в оборонной сфере.