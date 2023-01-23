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Регион
Опубликовано 23 января 2023, 19:45
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Расторгуев назвал песню Shaman "Встанем" гимном спецоперации на Украине

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев считает, что песню "Встанем", которую исполняет Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, можно назвать гимном спецоперации на Украине. В беседе с "АиФ" музыкант отметил, что данная композиция лучше всего "отражает моральный дух наших военных".

"Это та песня, которая пошла в народ. Может, в самих окопах её слушать особо недосуг, зато слова разлетелись по всей России и ассоциируются именно с подвигами наших солдат", — подчеркнул Расторгуев.

Певец Shaman дал концерты в Донбассе, где записал голоса военных для новой песни "Мы"
Певец Shaman дал концерты в Донбассе, где записал голоса военных для новой песни "Мы"

По его словам, сейчас среди военных популярны фронтовые песни и те, "которые родились уже позже, в Афганистане, во время контртеррористической операции в Чечне". Расторгуев убеждён, что в нынешних реалиях будут появляться новые песни подобного жанра. При этом, по мнению исполнителя, речь идёт не только о народном творчестве, но и о профессиональных музыкантах.

Ранее Shaman выступил в Мариуполе и Луганске. Он также анонсировал тур в новых регионах России и подчеркнул, что в Новороссии чувствует себя уютно и тепло.

Певец Shaman выпустил гимн России в собственной аранжировке
Певец Shaman выпустил гимн России в собственной аранжировке

Ярослав Дронов (также известен как SHAMAN) — российский певец, поэт и композитор, финалист шоу "Голос" и автор патриотических композиций "Встанем!" и "Я – русский". Получил наиболее широкую известность после начала специальной военной операции, а некоторые его песни даже стали неофициальным гимном СВО. Подробнее о его пути к успеху читайте на сайте uznayvse.ru.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Косицын
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