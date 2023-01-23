"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 19:34

Генпрокуратура РФ признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией

Фонд Андрея Сахарова признан нежелательной организацией в России после соответствующего решения Генпрокуратуры РФ.

"По результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова"), США", — сказано в записи на сайте надзорного ведомства.

Согласно данным Генпрокуратуры, деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация направлена в Минюст для внесения сведений в перечень нежелательных организаций.

Минюст РФ включил французскую НПО Open Press в список нежелательных

Минюст РФ включил французскую НПО Open Press в список нежелательных

Ранее Лайф писал, что Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов. Следить за их трудом будет Минюст РФ.

Обложка ©

t.me / Генпрокуратура России

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров