Генпрокуратура РФ признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией

Фонд Андрея Сахарова признан нежелательной организацией в России после соответствующего решения Генпрокуратуры РФ.

"По результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова"), США", — сказано в записи на сайте надзорного ведомства.

Согласно данным Генпрокуратуры, деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация направлена в Минюст для внесения сведений в перечень нежелательных организаций.