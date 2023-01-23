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23 января, 18:56

В ООН считают плохим фактом задержку российских удобрений в портах ЕС

Задержка в европейских портах российских удобрений является плохим фактом, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, единственное отправившееся с ними судно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой.

"Больше кораблей не было, что очень плохо... Потому что аммиак, который мог бы двигаться, находится в ряде европейских портов. Будет преуменьшением сказать, что проблема, которую мы пытаемся решить, является сложной", сказал он.

Он сравнил сложившуюся ситуацию с кубиком Рубика и отметил, что в ней задействован целый ряд игроков, будь то ЕС, банки, компании, доставщики или страховые компании.

Песков рассказал о существенном продвижении по вопросу экспорта российских удобрений

Песков рассказал о существенном продвижении по вопросу экспорта российских удобрений

В начале января Дюжаррик заявил, что ООН работает над снятием препятствий на экспорт российских удобрений. По его словам, организация "постоянно старается добиться прогресса".

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vesselfinder.com

Матвей Шандрыголов

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