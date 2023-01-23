В ООН считают плохим фактом задержку российских удобрений в портах ЕС

Задержка в европейских портах российских удобрений является плохим фактом, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, единственное отправившееся с ними судно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой.

"Больше кораблей не было, что очень плохо... Потому что аммиак, который мог бы двигаться, находится в ряде европейских портов. Будет преуменьшением сказать, что проблема, которую мы пытаемся решить, является сложной", — сказал он.

Он сравнил сложившуюся ситуацию с кубиком Рубика и отметил, что в ней задействован целый ряд игроков, будь то ЕС, банки, компании, доставщики или страховые компании.