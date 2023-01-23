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23 января, 18:55

В кабинете Лукашенко вместо компьютера Apple поставили белорусский Horizont

<p>Белорусский компьютер "Горизонт" в кабинете Александра Лукашенко. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/pul_1/8060" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> pul_1</a></p>

Белорусский компьютер "Горизонт" в кабинете Александра Лукашенко. Обложка © t.me / pul_1

В кабинете белорусского лидера Александра Лукашенко появился компьютер отечественного производства Horizont. Фото монитора с логотипом "Н" и клавиатуры на президентском столе опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Белорусский компьютер "Горизонт" в кабинете Александра Лукашенко. Фото © t.me / pul_1

Белорусский компьютер "Горизонт" в кабинете Александра Лукашенко. Фото © t.me / pul_1

Лукашенко лично распорядился заменить в его кабинете компьютер и установить отечественный "Горизонт" вместо аналога от фирмы Apple. Предложение перейти на отечественную технику поступило президенту от белорусского блогера, который в своём сообщении отметил, что такую замену оценили бы жители республики и других стран. Лукашенко идею поддержал, а белорусскому заводу Horizont поручили сделать монитор и системный блок.

Лукашенко похвастался первым ноутбуком с 12% белорусских компонентов

Лукашенко похвастался первым ноутбуком с 12% белорусских компонентов

Ранее Лайф писал, что массовый выпуск и продажа белорусских ноутбуков от компании "Горизонт" стартовали 22 декабря прошлого года. Гендиректор холдинга Юрий Предко отметил, что это "отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий".

Иван Косицын

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