В кабинете Лукашенко вместо компьютера Apple поставили белорусский Horizont

Лукашенко лично распорядился заменить в его кабинете компьютер и установить отечественный "Горизонт" вместо аналога от фирмы Apple. Предложение перейти на отечественную технику поступило президенту от белорусского блогера, который в своём сообщении отметил, что такую замену оценили бы жители республики и других стран. Лукашенко идею поддержал, а белорусскому заводу Horizont поручили сделать монитор и системный блок.