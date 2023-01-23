"Нимфетка" с сайта знакомств Beboo соблазнила 54-летнего москвича нюдсами и лишила 350 тысяч

Мошенники под видом молодой девушки на сайте знакомств Beboo украли у 54-летнего инженера из Южного Бутова 350 тысяч рублей. По нашей информации, мужчину напугали угрозы о заведении уголовного дела за переписку с малолетней.

Дмитрий общался с новой знакомой Аминой в "Вотсапе", оба начали отправлять друг другу интимные фото. В какой-то момент москвич решил поговорить с девушкой по телефону, но та несколько раз сбросила звонок.

После этого Амина написала, что ей всего 15 лет, и возрастной ухажёр стал игнорировать незнакомку. На следующий день Дмитрию позвонил незнакомый мужчина, представился следователем и заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело за переписку с несовершеннолетней.

Голос по телефону добавил, что в полицию обратился отец Амины — Магомед Абосович. "Следователь" предложил Дмитрию всё замять, если тот перечислит 180 тысяч рублей. Испуганный инженер заплатил, но потребовалось ещё 170 тысяч — в качестве компенсации ущерба.

О том, что его обманули телефонные мошенники, любитель сайтов знакомств догадался не сразу. А когда у него закрались подозрения, он обратился в полицию с жалобой на кражу.