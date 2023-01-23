Что нельзя делать с найденной банковской картой: Советы юриста

Если вы случайно нашли на улице потерянную кем-то банковскую карту, самостоятельно искать её владельца не нужно. О том, как правильно поступить в такой ситуации, рассказал в эфире радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"Действовать надо точно таким же образом, как если бы у вас в руках был чужой кошелёк. Не надо пытаться ничего ею оплатить или перевести на неё деньги, чтобы привлечь внимание владельца к факту пропажи. Как только вы что-то с неё снимите, вы совершите кражу. Закон это трактует однозначно", — напомнил он.

Если с карты до вас кто-то уже снял деньги, доказать свою невиновность будет сложно. Наказание зависит от суммы украденного. Это может быть лишение свободы на срок от двух лет, уточнил юрист. При этом, если средства украли несколько человек, речь идёт уже о предварительном сговоре, тогда срок возрастает.

"Главное, как можно скорее избавиться от найденной чужой банковской карты. Не носите её с собой, не ищите владельца и не давайте объявления о находке. Если карта была оставлена в общественном месте, то надо передать её администратору магазина или ресторана, где вы её нашли", — настоятельно советует юрист.

У сотрудника, кому была передана карта, можно попросить расписку. Если пластик был обнаружен на улице, лучше позвонить в выпустивший его банк и сообщить о находке. Если есть возможность, карточку лучше отнести в ближайшее отделение банка лично, заключил Соловьёв.