Исландия, Норвегия и ещё шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России
Ещё восемь стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза, включая ограничение цен на нефть. Данные государства взяли на себя обязательство привести свою политику в соответствие с решениями Совета ЕС.
"Страны-кандидаты [на приём в ЕС] Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также Украина, страны европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — присоединились к санкциям против РФ", — сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Вышеназванные страны-кандидаты регулярно поддерживают внешнеполитические решения ЕС, дабы добиться от Еврокомиссии позитивной оценки своего пути в экономический блок. Государства европейской зоны свободной торговли также должны следовать всем торговым ограничениям, иначе они могут стать зоной серого экспорта.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил пересматривать санкции каждые полгода. По его словам, это важно "с точки зрения европейской надёжности". В частности, Будапешт предложил снять санкции с девяти россиян.
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