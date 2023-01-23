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23 января, 18:16
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Исландия, Норвегия и ещё шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России

Ещё восемь стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза, включая ограничение цен на нефть. Данные государства взяли на себя обязательство привести свою политику в соответствие с решениями Совета ЕС.

"Страны-кандидаты [на приём в ЕС] Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также Украина, страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к санкциям против РФ", сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Вышеназванные страны-кандидаты регулярно поддерживают внешнеполитические решения ЕС, дабы добиться от Еврокомиссии позитивной оценки своего пути в экономический блок. Государства европейской зоны свободной торговли также должны следовать всем торговым ограничениям, иначе они могут стать зоной серого экспорта.

Сийярто: Венгрия не поддержит санкции против России в ядерной сфере

Сийярто: Венгрия не поддержит санкции против России в ядерной сфере

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил пересматривать санкции каждые полгода. По его словам, это важно "с точки зрения европейской надёжности". В частности, Будапешт предложил снять санкции с девяти россиян.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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