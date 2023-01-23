Шойгу утвердил порядок начисления ежемесячных соцвыплат мобилизованным

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат призванным по мобилизации гражданам. Соответствующий приказ главы ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы РФ", — сказано в документе.

В приложении к приказу поясняется, что ежемесячные выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с неё. В случае заключения бойцом контракта выплаты производятся до дня его вступления в силу. Размер выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, которые мобилизованный прослужил в течение него.

Социальная выплата начисляется одновременно с денежным довольствием за текущий месяц, а в декабре — до 25-го числа.