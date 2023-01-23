"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 17:43
10300

Шойгу утвердил порядок начисления ежемесячных соцвыплат мобилизованным

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат призванным по мобилизации гражданам. Соответствующий приказ главы ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы РФ", — сказано в документе.

В приложении к приказу поясняется, что ежемесячные выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с неё. В случае заключения бойцом контракта выплаты производятся до дня его вступления в силу. Размер выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, которые мобилизованный прослужил в течение него.

Социальная выплата начисляется одновременно с денежным довольствием за текущий месяц, а в декабре — до 25-го числа.

Кабмин уточнил порядок назначения выплат на детей для семей мобилизованных россиян

Кабмин уточнил порядок назначения выплат на детей для семей мобилизованных россиян

Лайф писал, что Минобороны РФ установило надбавку к выплатам для всех мобилизованных в 60%. Также в конце уходящего года призванные россияне дважды получили денежное довольствие.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров