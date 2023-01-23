Врач оценил риск развития болезней лёгких из-за газовой плиты

В подавляющем числе случаев астма может появиться у ребёнка, только если он склонен к аллергии — использование газовых плит на здоровье никак не влияет. Об этом заявил телеканалу "Звезда" профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, врач Сергей Бабак.

Медик отметил, что вдыхание газа чревато другим недугом — хронической обструктивной болезнью лёгких, предвестником которой становится бронхит. Обрести это заболевание можно, только прожив многие годы в такой обстановке, как правило, болезнь встречается только у взрослых. В случае с детьми катализатором может стать генетическая патология.

Бабак напомнил, что при правильном использовании газовой плиты болезнь лёгких человеку не угрожает. Главное — соблюдать правила установки газовых плит, вытяжек и подводки газа.