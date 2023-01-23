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23 января, 17:37

Врач оценил риск развития болезней лёгких из-за газовой плиты

Пульмонолог Бабак: Газовые плиты не могут вызывать у детей бронхит или астму

В подавляющем числе случаев астма может появиться у ребёнка, только если он склонен к аллергии — использование газовых плит на здоровье никак не влияет. Об этом заявил телеканалу "Звезда" профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, врач Сергей Бабак.

Медик отметил, что вдыхание газа чревато другим недугом — хронической обструктивной болезнью лёгких, предвестником которой становится бронхит. Обрести это заболевание можно, только прожив многие годы в такой обстановке, как правило, болезнь встречается только у взрослых. В случае с детьми катализатором может стать генетическая патология.

Бабак напомнил, что при правильном использовании газовой плиты болезнь лёгких человеку не угрожает. Главное — соблюдать правила установки газовых плит, вытяжек и подводки газа.

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А вот специалист по детским товарам ранее заявила, что приступ астмы у ребёнка действительно могут вызвать игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси, в которых обнаружен фенол. Также токсичное вещество было выявлено в популярном детском химическом наборе для проведения опытов.

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Pexels

Ирина Фальке

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