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Регион
Опубликовано 23 января 2023, 18:13
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Политолог объяснил попытки Польши заткнуть посвящённых в детали плана по разделу Украины

Политолог Безпалько нашёл подтверждение признанию экс-главы МИД Польши о разделе Украины

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Откровения экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о раздумьях Варшавы над разделом Украины напугали премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. По его мнению, своей попыткой заткнуть посвящённого в детали плана дипломата глава кабмина невольно подтвердил его слова.

"Очевидно, если экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский признался в том, что этот вариант обсуждался во время начала СВО, значит, этот вариант в принципе существует — раздела Украины. Реакция Моравецкого относительно заявления Сикоркого лишь подтверждает это. То есть поляки об этом думают, но вслух предпочитают не произносить", — объяснил Безпалько в беседе с Лайфом.

Дело в том, что в Варшаве опасаются снижения уровня союзнических отношений с Киевом, уверен политолог. При этом собеседник Лайфа убеждён, что план Польши по присвоению части земель Украины очень сильно будет зависеть от результатов СВО. Вместе с тем он полагает, что Варшаве не стоит ждать от Киева жёсткого ответа. Максимально возможной реакцией он назвал раздражённую риторику какого-нибудь второстепенного лица.

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Напомним, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в первые дни СВО. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал политика отказаться от своих слов.

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Ольга Годуненко
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