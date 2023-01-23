Политолог объяснил попытки Польши заткнуть посвящённых в детали плана по разделу Украины

Откровения экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о раздумьях Варшавы над разделом Украины напугали премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. По его мнению, своей попыткой заткнуть посвящённого в детали плана дипломата глава кабмина невольно подтвердил его слова.

"Очевидно, если экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский признался в том, что этот вариант обсуждался во время начала СВО, значит, этот вариант в принципе существует — раздела Украины. Реакция Моравецкого относительно заявления Сикоркого лишь подтверждает это. То есть поляки об этом думают, но вслух предпочитают не произносить", — объяснил Безпалько в беседе с Лайфом.

Дело в том, что в Варшаве опасаются снижения уровня союзнических отношений с Киевом, уверен политолог. При этом собеседник Лайфа убеждён, что план Польши по присвоению части земель Украины очень сильно будет зависеть от результатов СВО. Вместе с тем он полагает, что Варшаве не стоит ждать от Киева жёсткого ответа. Максимально возможной реакцией он назвал раздражённую риторику какого-нибудь второстепенного лица.