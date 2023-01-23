МИД Латвии обязал посла России покинуть страну до 24 февраля

Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией до уровня полномочного в знак солидарности с Эстонией, следует из заявления МИД страны. Посол РФ Михаил Ванин должен покинуть государство до 24 февраля.

"23 января 2023 года в Министерство иностранных дел был приглашён Посол РФ в Латвийской Республике Михаил Ванин. Посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня полномочного с 24 февраля 2023 года", — сообщили в пресс-службе ведомства.