Шестилетняя девочка сломала позвоночник в батутном центре в Петербурге
В Петербурге шестилетняя девочка сломала два позвонка во время прыжков на батуте
В спортивном батутном клубе на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге маленькая девочка сломала несколько позвонков во время прыжков на детском батуте. Как сообщили Лайфу в экстренных службах, состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.
Шестилетняя девочка получила перелом позвонков в спортивном батутном клубе в Петербурге. Видео © LIFE
Инцидент произошёл 22 января в Приморском районе города. Шестилетняя посетительница детского парка прыгала вместе с остальными детьми на спортинвентаре, но неудачно упала. Малышке срочно вызвали скорую. Врачи ей поставили диагноз "закрытый компрессионный перелом" двух позвонков. По факту травмирования ребёнка управление СК уже проводит доследственную проверку.
Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке семилетняя девочка попала в реанимацию после нападения собаки. Подруги во время прогулки забрались на снежный вал у забора и перелезли во двор частного дома, где на одну из них набросилось животное.
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