Шестилетняя девочка сломала позвоночник в батутном центре в Петербурге

В спортивном батутном клубе на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге маленькая девочка сломала несколько позвонков во время прыжков на детском батуте. Как сообщили Лайфу в экстренных службах, состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.

Шестилетняя девочка получила перелом позвонков в спортивном батутном клубе в Петербурге. Видео © LIFE

Инцидент произошёл 22 января в Приморском районе города. Шестилетняя посетительница детского парка прыгала вместе с остальными детьми на спортинвентаре, но неудачно упала. Малышке срочно вызвали скорую. Врачи ей поставили диагноз "закрытый компрессионный перелом" двух позвонков. По факту травмирования ребёнка управление СК уже проводит доследственную проверку.