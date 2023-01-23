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23 января, 18:38

Евросоюз оказал Киеву помощь почти на 50 миллиардов евро

Боррель: ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро

Евросоюз за последний год оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран – членов ЕС он заявил о достижении договорённости по выделению Украине нового седьмого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Кроме того, ЕС выделит ещё 45 миллионов евро на подготовку украинских военных в Польше. По словам главы европейской дипломатии, общий объём военной помощи Киеву с начала конфликта достиг 3,6 миллиарда евро.

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"При этом всего ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро, что делает нас важнейшими донорами Украины", — сказал Боррель.

Ранее Боррель заявил, что решение поставлять танки Украине до сих пор не принято из-за позиции Германии. Он отметил, что решения о военной помощи Киеву часто буксуют из-за возможных рисков, но их не избежать и просто нужно принять.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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