Евросоюз оказал Киеву помощь почти на 50 миллиардов евро

Евросоюз за последний год оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран – членов ЕС он заявил о достижении договорённости по выделению Украине нового седьмого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Кроме того, ЕС выделит ещё 45 миллионов евро на подготовку украинских военных в Польше. По словам главы европейской дипломатии, общий объём военной помощи Киеву с начала конфликта достиг 3,6 миллиарда евро.

"При этом всего ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро, что делает нас важнейшими донорами Украины", — сказал Боррель.