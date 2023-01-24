На тушение пожара на подмосковном заводе понадобилось более 11 часов

Пожар на заводе "Молирен" в Рошале полностью ликвидирован спустя более 11 часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Предварительно, всё произошло из-за нарушения технологического процесса на предприятии. Лёгкие травмы получил один человек.

Ранее Лайф писал, что в особняке Елагина в Москве произошёл пожар из-за возгорания в кальянной. Огонь распространился на площади пять квадратных метров, а всех находящихся в помещении людей — около 50 человек — эвакуировали.