Люди с нарушением сна чаще сообщают о встрече с призраками или инопланетянами

Люди с нарушением сна чаще других сообщают о встрече с призраками или инопланетянами. Об этом заявили учёные Лондонского университета, статью на эту тему опубликовал Journal of Sleep Research.

Во время исследования эксперты проанализировали информацию о нарушении сна почти девяти тысяч человек и соотнесли эти сведения со взглядами респондентов на паранормальные явления. Как выяснилось, те, кто считает качество своего сна низким, в большей мере склонны верить в призраков, жизнь после смерти и присутствие инопланетян на Земле.

Например, люди с синдромом взрывающейся головы верят в инопланетян. Данный синдром характеризуется громкими звуками или ощущением взрыва в голове во время перехода из бодрствования в сон и обратно. А изолированный сонный паралич связан с верой в жизнь после смерти. По мнению исследователей, подозрения в существовании паранормального могут привести к беспокойству. А оно, в свою очередь, мешает сну. Иными словами, существует связь между убеждением в существовании паранормальных явлений и различными переменными сна, подчёркивают специалисты.