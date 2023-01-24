Президент Сербии Вучич заявил, что Европа де-факто находится в состоянии войны

Европа, по сути, находится в состоянии войны, какие бы заявления ни делали политики на континенте. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации.

"Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости. <...> И они хотят, чтобы у них во дворе (а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия — это их двор) было так, как они хотят", — сказал сербский лидер.