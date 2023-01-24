Президент Сербии Вучич заявил, что Европа де-факто находится в состоянии войны
Европа, по сути, находится в состоянии войны, какие бы заявления ни делали политики на континенте. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации.
"Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости. <...> И они хотят, чтобы у них во дворе (а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия — это их двор) было так, как они хотят", — сказал сербский лидер.
Президент добавил, что с момента начала конфликта на Украине Запад начал активнее давить на Сербию.
Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия вряд ли будет поддерживать антироссийские санкции Запада. Белград уже выдержал более ста дней, напомнил Вучич, и у него нет уверенности, что когда-нибудь страна их введёт.
ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC