Роза Сябитова предложила сделать Клаву Коку новой ведущей "Давай поженимся!"

Ведущая популярного шоу "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова предложила переформатировать проект. Она заявила, что хотела бы видеть вместо себя представительницу молодёжи и считает певицу Клаву Коку подходящей для этой роли.

По мнению телеведущей, закрывать проект не стоит, но в концепцию передачи нужно внести изменения. Сваха предложила оставить концепт программы, поскольку он делает её уникальной, но начать подавать материал по-новому.

"А вы кого бы хотели видеть в качестве ведущих нашей программы? Я бы предложила Клаву Коку", — написала сваха в телеграм-канале.

Телеведущая назвала певицу своей фанаткой. По мнению Сябитовой, артистка стала её поклонницей благодаря шоу "Маска. Танцы". Сваха добавила, что на спор между поколениями всегда интересно смотреть, поэтому такие программы имеют высокие рейтинги.