Лишившийся яичка манифестант в Париже намерен подать в суд на ударившего его полицейского
Участник протестов против пенсионной реформы во Франции, пострадавший из-за действий полиции и лишившийся правого яичка, намерен подать в суд на ударившего его жандарма. Об этом пишет издание Liberation.
Всё произошло, когда молодой человек вместе с другими фотографами стал отступать от активизировавшейся полиции. В какой-то момент один из стражей порядка скрутил мужчину и повалил на землю, а другой полицейский дубинкой ударил парню между ног. Уже в больнице шокированный 26-летний парень увидел, что его правое яичко раздулось до размера теннисного мяча. Врачи провели операцию, в ходе которой семенник пришлось удалить.
"Когда я приехал, моё яичко было размером с теннисный мяч. Мне сказали, что меня будут оперировать, а когда я проснулся, мне сказали: "Операция прошла очень хорошо, но правому яичко вам придётся сказать до свидания", — рассказал молодой человек.
Теперь 26-летний Иван С. намерен обратиться в суд. Он считает, что закон обязан встать на его сторону, так как одному журналисту, снимавшему митинг, удалось запечатлеть полицейский произвол на камеру. Снимки произошедшего должны помочь суду идентифицировать сотрудника полиции.
Напомним, 19 января по всей Франции более миллиона человек вышли на акцию протеста из-за решения властей повысить пенсионный возраст до 64 лет к 2030 году. В Париже митингующих насчитывалось 80 тысяч. Были зафиксированы столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
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