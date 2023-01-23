Лишившийся яичка манифестант в Париже намерен подать в суд на ударившего его полицейского

Участник протестов против пенсионной реформы во Франции, пострадавший из-за действий полиции и лишившийся правого яичка, намерен подать в суд на ударившего его жандарма. Об этом пишет издание Liberation.

Всё произошло, когда молодой человек вместе с другими фотографами стал отступать от активизировавшейся полиции. В какой-то момент один из стражей порядка скрутил мужчину и повалил на землю, а другой полицейский дубинкой ударил парню между ног. Уже в больнице шокированный 26-летний парень увидел, что его правое яичко раздулось до размера теннисного мяча. Врачи провели операцию, в ходе которой семенник пришлось удалить.

"Когда я приехал, моё яичко было размером с теннисный мяч. Мне сказали, что меня будут оперировать, а когда я проснулся, мне сказали: "Операция прошла очень хорошо, но правому яичко вам придётся сказать до свидания", — рассказал молодой человек.

Теперь 26-летний Иван С. намерен обратиться в суд. Он считает, что закон обязан встать на его сторону, так как одному журналисту, снимавшему митинг, удалось запечатлеть полицейский произвол на камеру. Снимки произошедшего должны помочь суду идентифицировать сотрудника полиции.