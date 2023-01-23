Немецкую радиостанцию вынудили извиниться за слова сотрудника об Украине

В Германии разгорелся скандал после призыва редактора государственной немецкой радиостанции MDR aktuell прекратить передавать Украине вооружение. Руководству пришлось извиняться за слова работника, сообщает портал T-online.

"Высказывание о поставках оружия на Украину, прозвучавшее в эфире общественного радио, вызвало бурную реакцию и яростную критику в адрес ответственного редактора MDR Ромми Арндта", — сказано в публикации.

Арндт призвал власти ФРГ не поставлять Киеву наступательную бронетехнику, отметив, что немецкое правительство под руководством канцлера Олафа Шольца ведёт страну к прямому военному столкновению с Россией, нарушая прямую обязанность защищать своих граждан. После этих слов редактора MDR осудили местные политики и журналисты, в итоге руководству радиостанции пришлось опубликовать официальное извинение.

"Это заявление не соответствует нашим журналистским критериям качества", — говорится в заявлении.