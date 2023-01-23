"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 20:16

Немецкую радиостанцию вынудили извиниться за слова сотрудника об Украине

Радиостанция MDR aktuell извинилась за призыв редактора остановить вооружение Украины

В Германии разгорелся скандал после призыва редактора государственной немецкой радиостанции MDR aktuell прекратить передавать Украине вооружение. Руководству пришлось извиняться за слова работника, сообщает портал T-online.

"Высказывание о поставках оружия на Украину, прозвучавшее в эфире общественного радио, вызвало бурную реакцию и яростную критику в адрес ответственного редактора MDR Ромми Арндта", — сказано в публикации.

В Польше разразился скандал из-за откровения экс-министра о плане по разделу Украины

В Польше разразился скандал из-за откровения экс-министра о плане по разделу Украины

Арндт призвал власти ФРГ не поставлять Киеву наступательную бронетехнику, отметив, что немецкое правительство под руководством канцлера Олафа Шольца ведёт страну к прямому военному столкновению с Россией, нарушая прямую обязанность защищать своих граждан. После этих слов редактора MDR осудили местные политики и журналисты, в итоге руководству радиостанции пришлось опубликовать официальное извинение.

"Это заявление не соответствует нашим журналистским критериям качества", — говорится в заявлении.

Зеленский обесценил решаемые на Западе проблемы с танками

Зеленский обесценил решаемые на Западе проблемы с танками

Ранее Лайф писал, что партия Шольца собралась пересмотреть политику в отношении России. Своё видение политики представили в 21-страничном документе под названием "Ответы социал-демократов на меняющийся мир".

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров