Краснокнижную ушастую сову изъяли у уличных фотографов в центре Москвы

Краснокнижную ушастую сову забрали у уличных фотографов на Тверском бульваре в центре Москвы за незаконное использование дикого животного. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

"Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре в Центральном административном округе. Птицу изъяли у уличных фотографов", — отметили в телеграм-канале ведомства.

Сейчас птица находится в безопасности и получает необходимую помощь в столичном Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Зоозащитники уточнили, что документы на птицу у фотографов отсутствовали. Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы и входит в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

"На владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на сову фотографы предоставить не смогли. Напоминаем: находиться на оживлённой улице для сов — большой стресс. Даже если птица, на ваш взгляд, выглядит здоровой, скорее всего, это не так. Потому, став свидетелем использования диких животных как реквизита для фотосъёмки, не поленитесь и позвоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77", — добавили представители столичного Комплекса городского хозяйства.