Антонов встретился в Вашингтоне с уезжающим в Москву новым послом США в РФ Трейси
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с новым главой дипмиссии США в Москве Линн Трейси перед её отъездом. Об этом сообщили в Посольстве РФ.
"В российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси", — сказано в сообщении. Детали встречи при этом не приводятся.
Лайф напоминает, что Линн Трейси была утверждена новым послом США в России в конце декабря 2022 года. Она станет первой в истории женщиной на этой должности. Согласно заявлению Госдепа, в России Трейси планирует работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи американских виз в Москве.