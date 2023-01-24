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23 января, 21:10

Антонов встретился в Вашингтоне с уезжающим в Москву новым послом США в РФ Трейси

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с новым главой дипмиссии США в Москве Линн Трейси перед её отъездом. Об этом сообщили в Посольстве РФ.

"В российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси", — сказано в сообщении. Детали встречи при этом не приводятся.

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Лайф напоминает, что Линн Трейси была утверждена новым послом США в России в конце декабря 2022 года. Она станет первой в истории женщиной на этой должности. Согласно заявлению Госдепа, в России Трейси планирует работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи американских виз в Москве.

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VK / Посольство России в США

Артур Лапсаков

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