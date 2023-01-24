Антонов встретился в Вашингтоне с уезжающим в Москву новым послом США в РФ Трейси

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с новым главой дипмиссии США в Москве Линн Трейси перед её отъездом. Об этом сообщили в Посольстве РФ.

"В российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси", — сказано в сообщении. Детали встречи при этом не приводятся.