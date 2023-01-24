Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Его место может занять глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Источники в правительстве и Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины добавили, что в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении позднее заявил о ряде кадровых решений на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. По его словам, часть из них принята сегодня, а часть будет одобрена завтра.