Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении
Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки на Украине
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Его место может занять глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Источники в правительстве и Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины добавили, что в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.
Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении позднее заявил о ряде кадровых решений на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. По его словам, часть из них принята сегодня, а часть будет одобрена завтра.
Напомним, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко ранее уже сообщал о готовящейся отставке Кирилла Тимошенко, а также одного министра. Тимошенко занимает пост замруководителя Офиса президента Украины с 21 мая 2019 года. Осенью прошлого года его заметили на джипе для беженцев, что вызвало скандал в украинской прессе. Оказалось, что Тимошенко использует для служебных поездок внедорожник, переданный американской компанией General Motors для гуманитарных нужд.
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