Почему правая рука президента Украины Тимошенко сбежал в Израиль Замглавы офиса президента 34-летний Кирилл Тимошенко подал в отставку. Зеленский её принял. За Тимошенко давно тянулся коррупционный след. Чем он прославился? 45772 45772 Обложка © Shutterstock, president.gov.ua, Flickr / RLGNZLZ, Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tymoshenko.kyrylo

Сегодня подал наконец в отставку скандальный замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По некоторым данным, после отставки чиновник оперативно выехал в Израиль, прихватив с собой крупную сумму денег. Не исключено, что на Украине на Тимошенко будет заведено уголовное дело: слишком яркий коррупционный след он оставил после себя.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tymoshenko.kyrylo

В последнее время на Украине набирает беспрецедентный политический вес канцелярия президента Зеленского, которую он на американский манер обозвал "офисом". По факту его офис сегодня диктует свои условия всем ветвям власти, что открывает команде Зеленского огромные коррупционные возможности.

Кирилл Тимошенко, Владимир Зеленский и Андрей Ермак (слева направо на переднем плане). Фото © President.gov.ua

Кланы бьются за доступ к ресурсам: в украинских СМИ открыто говорили о подковёрной борьбе главы офиса Андрея Ермака и его первого зама Кирилла Тимошенко. О грядущем увольнении Тимошенко ранее написали депутаты Рады Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в соцсетях. Тимошенко уже давно подозревали в коррупции и воровстве гуманитарной помощи.

Главный униат страны

7 января глава раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) провёл рождественскую службу в захваченном Успенском соборе Киево-Печерской лавры — ранее главном соборе Украинской православной церкви (УПЦ). На службе от властей появился Тимошенко вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком — оба представители униатской грекокатолической церкви, главой которой является папа римский.

Кирилл Тимошенко с семьёй в Киево-Печерской лавре. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tymoshenko.kyrylo

Именно Тимошенко без преувеличения можно назвать одним из главных авторов преступной идеи ликвидации УПЦ с последующим отъёмом огромного церковного имущества. Униаты реализуют старый план Ватикана по окатоличиванию православных поместных церквей и вытеснению России на периферию христианского мира. Также Тимошенко может работать на раскол Украины в интересах Варшавы: в Конституции Польши прописано, что она считает себя официальной наследницей и преемницей униатской Речи Посполитой, куда ранее входили и некоторые украинские земли.

Выходец из Днепровского клана

Кирилл Тимошенко родился 20 апреля 1989 года в Днепропетровске, откуда родом и Юлия Тимошенко. Состоят ли они в какой-нибудь родственной связи — неясно, в СМИ этот вопрос никогда не поднимался. Его отец Владлен Тимошенко — фигура малоизвестная, удалось лишь узнать, что он был директором ТЦ "Пассаж" и главой фракции УКРОП в Днепропетровском облсовете (2015–2020). И партия, и ТЦ принадлежали днепропетровскому олигарху Геннадию Корбану — ближайшему сподвижнику олигарха Игоря Коломойского, с которым они вместе управляли городом.

Неудивительно, что сын человека Корбана начал удачную карьеру спортивного журналиста в телекомпании Коломойского "Приват ТВ Днепр", куда Тимошенко устроился уже в 16 лет, параллельно трудясь на Новом канале корреспондентом программы "Гол!". Пронырливый малый, которого за глаза называли (и называют до сих пор) Хоббитом, смог сделать неплохую карьеру на телеканалах "Украина" и "Интер", совмещая работу с учёбой в Днепровском национальном университете, который Тимошенко окончил по специальности "правоведение".

Кирилл Тимошенко в 2012 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tymoshenko.kyrylo

С 2011 года Тимошенко несколько лет работал в продюсерских центрах, пока в 2014 году не основал собственную рекламную организацию — GOODMEDIA, которая специализируется на PR-услугах и предвыборных кампаниях. Заказы посыпались на GOODMEDIA как из рога изобилия, с компанией сотрудничал даже сам Пётр Порошенко. С 2014 года Тимошенко стал главным медийщиком партии УКРОП, которую создал олигарх Геннадий Корбан.

Владимир Зеленский и Кирилл Тимошенко имеют одних демиургов, поэтому никто не удивился, когда Тимошенко пришёл работать в предвыборный штаб Зеленского — он отвечал за медиа и креатив избирательной кампании. Победивший Зеленский поставил Тимошенко на пост замглавы своей администрации, где тот отвечал за вопросы информационной политики и курировал протокол главы государства.

Как Тимошенко дорвался до денег

Но настоящим делом, принёсшим Тимошенко большие деньги, стал президентский проект "Большая стройка", вокруг которого до сих пор идут коррупционные скандалы. За время кураторства Тимошенко этого проекта, согласно системе закупок "Прозорро", большинство многомиллионных тендеров по ремонту дорог в Харьковской области выигрывала связанная с чиновником фирма "Автомагистраль-Юг".

Подобная удача стала возможной после того, как Тимошенко в 2020 году начал курировать региональную политику. С его подачи на должность главы Харьковской облгосадминистрации была назначена Айна Тимчук.

Дела у Тимошенко пошли в гору. На Новый год – 2021 Тимошенко купил жене особняк в коттеджном посёлке "Альпийка" возле села Подгорцы на Новообуховской трассе под Киевом площадью 354 кв. м и участок в 27 соток. По приблизительным расчётам, Тимошенко дом обошёлся в 10 млн гривен. В вольере во дворе нового дома замруководителя ОП и его супруги Алёны Тимошенко живёт пара павлинов, с ними любит играть младший Тимошенко — Степан. Чиновник купил кроссовер BMW X5 за 2,6 млн гривен.

В самом Киеве Тимошенко с женой и маленьким сыном живут в квартире площадью 181 кв. м, расположенной в новостройке на Лукьяновке возле СИЗО и кинотеатра.

С 2020 года журналисты стали замечать в инстаграм-аккаунте Алёны Тимошенко брендовую одежду и украшения. Например, её видели в ботинках Gucci из новой коллекции и классическом колье Dior из жемчуга.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tymoshenko_alyona

Стоит отметить, что для супруги назначение Тимошенко тоже пошло на пользу. В позапрошлом году в Киеве проходил всеукраинский форум "Украина 30", который организовала GOODMEDIA, с 2020 года как раз принадлежащая Алёне Тимошенко. По данным журналистов, фирма заработала на этом миллионы гривен. Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) даже проверяло Кирилла Тимошенко на возможное наличие конфликта интересов.

Дело закончилось ничем, и Тимошенко потерял всякий страх. Весной американская компания General Motors передала в качестве гуманитарной помощи 50 внедорожников Chevrolet Tahoe для эвакуации людей из мест боевых действий. Журналисты заметили, что один из этих автомобилей Тимошенко использовал в личных целях. Как потом оказалось, местонахождение других внедорожников неизвестно. Они так и не поступали на баланс Министерства инфраструктуры Украины, для которого предназначались, и отсутствуют на балансе Государственного управления делами Украины.

Кирилл Тимошенко со своей командой даёт интервью на фоне присвоенного автомобиля 50 Chevrolet Tahoe. Фото © YouTube / BIHUS Info

Гонитель свободы слова

Внимание журналистов беспокоит Тимошенко. Поскольку чиновник курировал информационную политику, он пытался закрыть рот всем оппозиционным журналистам. Недавно стало известно, что политик передвигается по Киеву на электромобиле Porsche стоимостью почти в 200 тысяч долларов.

Тимошенко в Porsche Taycan. Фото © Pravda.com.ua

Через день после публикации на журналистов завели уголовное дело о незаконном использовании данных видеокамер. Именно Тимошенко — главный идеолог уничтожения на Украине свободы слова, в чём его обвиняет оппозиционный блогер Анатолий Шарий, на счету которого немало разоблачительных расследований. По данным Шария, в прошлом году офис президента заказал его убийство некоему Александру Золотухину, который даже дал испанской полиции признательные показания.

Сам Шарий в разговоре с Лайфом отметил, что дело с Золотухиным закончилось традиционно ничем. Более того, тот после всего совершил в Испании ещё ряд преступлений.

Почему в аппарате Зеленского процветает коррупция? 0 Президент Украины и его команда спешат собрать "золотой парашют" Президент Украины ворует сам и даёт это делать своим людям Зеленский не знает, что его подчинённые воруют

Авторы Станислав Сенькин