Лавров прибыл с рабочим визитом в Эсватини
Лавров прибыл в Эсватини. Обложка © t.me / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эсватини. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В столице королевства — Мбабане — Лавров встретится с главой МИД Тули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопасом Дламини.
Эта поездка стала продолжением африканского турне главы МИД РФ, ранее он встречался с южноафриканской коллегой Наледи Пандор и президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.