Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эсватини. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В столице королевства — Мбабане — Лавров встретится с главой МИД Тули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопасом Дламини.