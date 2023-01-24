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23 января, 22:17

Лавров прибыл с рабочим визитом в Эсватини

<p>Лавров прибыл в Эсватини. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/MID_Russia/25204" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Лавров прибыл в Эсватини. Обложка © t.me / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эсватини. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В столице королевства — Мбабане — Лавров встретится с главой МИД Тули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопасом Дламини.

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Эта поездка стала продолжением африканского турне главы МИД РФ, ранее он встречался с южноафриканской коллегой Наледи Пандор и президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.

Артур Лапсаков

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