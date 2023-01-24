Питание — калорийнее, прогулки — реже: Россияне объяснили, как зима влияет на их образ жизни и рацион

Зимой вместе с приходом холодной погоды, недостатком солнца и обилием праздников появляются новые и не всегда полезные привычки. Согласно результатам опроса, проведённого сервисом правильного питания Level Kitchen, более 90% респондентов замечают перемены в образе жизни и режиме питания и только почти 8% отрицают этот факт. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Почти каждый второй опрошенный заявил, что либо стал питаться значительно сытнее и калорийнее, либо заметил особую тягу к горячей еде и напиткам. Порядка 17% от числа всех респондентов превышают привычную норму потребления сладостей и мучного, 11% — реже едят овощи и фрукты. Каждый десятый зимой стал чаще есть незадолго до сна или поздно ночью. Не могут придерживаться строгой диеты из-за холодной погоды лишь 8% опрошенных. И только 5% признались, что стали употреблять больше алкоголя.

Изменились привычки россиян. Так, 42% опрошенных отметили, что с приходом зимы стали реже гулять на свежем воздухе. Четверть считает, что с началом холодов снизилась их продуктивность, а 17% чувствуют хронический недосып. Один из десяти стал меньше времени уделять спорту, 3% опрошенных больше сидят за компьютером, и только 2% из всех замечают, что ощущают зимний прилив энергии и готовы горы свернуть.

"Зимой рацион резко меняется. Это связано с коротким световым днём, холодной погодой, дефицитом солнца, желанием побаловать себя долгими зимними вечерами алкоголем и, конечно, сезонной дороговизной овощей и фруктов. Как правило, зимний рацион становится намного более углеводным, чему способствуют частые перекусы. Холод заставляет нас есть чаще и больше — так заложено природой", — прокомментировала результаты опроса врач – диетолог-нутрициолог сервиса Level Kitchen, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

Эксперт советует корректировать зимний рацион питания, чтобы избежать лишних килограммов. Она предлагает сократить общую калорийность, ограничить перекусы и контролировать простые углеводы. Мещерякова рекомендует не отклоняться в зимний период от привычного режима питания. Завтрак и обед должны быть полноценными, а ужин лёгким, допустимы один-два перекуса, например фруктовый, овощной, творожный.

Как отметила нутрициолог, не стоит придерживаться изнурительных диет, если зимой появился лишний вес. Это приводит к созданию стрессовой ситуации для организма как физически, так и эмоционально. Лучше контролировать питание, не допускать переедания и больше двигаться. Сгонять вес лучше весной, когда световой день увеличится, а на улице будет значительно теплее, подытожила эксперт.