Зеленский запретил чиновникам выезжать за границу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий чиновникам, а также работникам правоохранительных органов выезжать на время отпуска за рубеж.

"Подписал сегодня несколько важных указов. Есть принципиальное решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.) о выезде чиновников за границу. <...> За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", — сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Зеленский пояснил, что закон распространяет действие на правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на и в государстве. Правительство страны обязано за пять дней разработать порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием для её пересечения "могла быть только реальная служебная командировка".