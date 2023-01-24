Зеленский запретил чиновникам выезжать за границу
Зеленский подписал указ о запрете чиновникам проводить отпуск за границей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий чиновникам, а также работникам правоохранительных органов выезжать на время отпуска за рубеж.
"Подписал сегодня несколько важных указов. Есть принципиальное решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.) о выезде чиновников за границу. <...> За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", — сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Зеленский пояснил, что закон распространяет действие на правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на и в государстве. Правительство страны обязано за пять дней разработать порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием для её пересечения "могла быть только реальная служебная командировка".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков ситуацию не изменят. При этом украинский лидер также добавил, что поставка танков мотивирует военных страны.
ТАСС / Zuma